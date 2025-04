Danse avec les Stars du 25 avril : la finale ce soir sur TF1, qui va gagner ? (VIDÉO)

Publicité





Danse avec les Stars du 25 avril 2025, la finale – Après les éliminations de Mayane et Jungeli la semaine dernière, place à la grande finale de la saison 14 de « Danse avec les Stars ». A l’issue de cette soirée, l’un des trois couples finalistes sera sacré gagnant !





Danse avec les Stars, présentation de la finale

La finale de la saison 14 de Danse avec les Stars s’annonce palpitante ce soir sur TF1. Trois personnalités aux parcours impressionnants s’affronteront pour décrocher le trophée : Lénie Vacher, Adil Rami et Florent Manaudou.​

Les couples finalistes



Lénie Vacher et Jordan Mouillerac. Ancienne élève de la Star Academy 2023, Lénie a conquis le public et le jury grâce à sa sensibilité et sa technique. Sa performance contemporaine sur « À fleur de toi » de Vitaa a été saluée comme l’une des plus marquantes de la saison. Elle a également brillé lors de la demi-finale avec un paso doble sur « Désenchantée » de Mylène Farmer, obtenant des notes quasi parfaites.​

Adil Rami et Ana Riera. Campion du monde de football 2018, Adil a surpris par sa progression constante. Sa prestation émouvante sur « Les yeux de la mama » a touché le cœur des téléspectateurs et des juges. Il a atteint un sommet lors de la semaine 9 avec un paso doble sur « O Fortuna », recevant des notes presque parfaites.​

Florent Manaudou et Elsa Bois. Médaillé olympique en natation, Florent a démontré une élégance et une aisance remarquables sur la piste. Sa samba sur « Je danse le mia » d’IAM et son American Smooth sur « Your Song » ont été particulièrement appréciés, lui permettant d’accéder à la finale.​

Une finale en deux temps

Freestyle imposé : Les trois couples finalistes présenteront une chorégraphie mêlant plusieurs styles de danse sur une musique imposée. À l’issue de cette épreuve, un couple sera éliminé.​

Duel final : Les deux couples restants exécuteront deux danses : une reprise de leur performance la plus marquante de la saison et une nouvelle chorégraphie. Le public votera ensuite pour désigner le grand gagnant.​

Sondage : qui doit gagner ?

VIDÉO Danse avec les Stars du 25 avril 2025, la bande-annonce

