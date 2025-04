Tennis Madrid : Arnaldi / Djokovic en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Tennis Madrid ATP – le match Arnaldi / Djokovic en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce samedi après-midi Le tournoi de tennis Masters 1000 de Madrid se poursuit et cet après-midi, le serbe Novak Djokovic affronte l’italien Matteo Arnaldi.





Un match à suivre cet après-midi à partir de 15h30 sur Eurosport.







​Cet après-midi, la Caja Mágica de Madrid sera le théâtre d’un affrontement inédit entre Novak Djokovic et Matteo Arnaldi, dans le cadre du deuxième tour du Masters 1000 sur terre battue.​

Novak Djokovic : un retour prudent à Madrid



Novak Djokovic, 37 ans et actuel numéro 5 mondial, fait son retour au tournoi madrilène après trois ans d’absence. Malgré un palmarès impressionnant de 24 titres en Grand Chelem, le Serbe aborde cette édition avec prudence, déclarant ne pas avoir « beaucoup d’attentes » en raison de récentes contre-performances, notamment des éliminations précoces à Indian Wells et Monte-Carlo.

De son côté, Matteo Arnaldi, 23 ans et classé 44e mondial, n’a pas brillé ces derniers temps. Ce match marque la première confrontation entre Djokovic et l’italien. Et évidemment, les statistiques sur terre battue favorisent le Serbe, avec un taux de victoire de 79% sur cette surface, contre 43% pour l’Italien.

ATP Madrid le match Arnaldi / Djokovic en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 15h30.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Arnaldi / Djokovic, 32ème de finale du tournoi de tennis de Madrid, un match à suivre ce matin sur Eurosport.