Danse avec les Stars : qui a été éliminé en quart de finale ? (résumé + replay DALS 11 avril 2025)

Publicité





Danse avec les Stars, résumé du quart de finale du 11 avril 2025 – C’est parti pour le quart de finale de la saison 14 de « Danse avec les Stars ». Ce soir, les couples vont danser avec des troupes.











Publicité





C’est Lénie et Jordan Mouillerac qui ouvrent le bal sur un bollywood. Le petit frère et le grand-père de Lénie sont là ! Mel l’a trouvée un peu stressée. Jean-Marc avoue qu’il l’a fait voyager, Chris annonce que c’est canon mais il en veut encore plus !

Les notes de Lénie : 10 de Jean-Marc, 9 de Mel, 10 de Fauve, 9 de Chris, total : 38pts.

Florent Manaudou et Elsa Bois dansent un american smooth avec la troupe des Folies Gruss. Fauve est ravie et salue son lâché prise. Jean-Marc le félicite et Chris note encore quelques soucis techniques. Mel n’est pas du tout d’accord,



Publicité





Les notes de Florent : 9 de Jean-Marc, 10 de Mel, 9 de Fauve, 7 de Chris, total : 35pts.

Mayane et Christophe Licata dansent un tango avec la troupe de Mozart l’Opéra Rock. Jean-Marc parle d’un tango de luxe. Mel salue son intensité. Chris salue sa progression.

Les notes de Mayane : 8 de Jean-Marc, 7 de Mel, 7 de Fauve, 7 de Chris, total : 29pts. Ils vont en zone rouge.

Adil Rami et Ana Riera dansent un pasodoble avec une troupe de 25 artistes. Les fils d’Adil lui font une jolie surprise ! Mel cherche ses mots, elle a adoré. Jean-Marc est impressionné tandis que Fauve l’a trouvé habité.

Les notes d’Adil : 10 de Jean-Marc, 10 de Mel, 10 de Fauve, 9 de Chris, total : 39pts.

Julie Zenatti et Adrien Caby dansent un quickstep avec la troupe du Moulin Rouge. Jean-Paul note des soucis techniques et Chris parle d’erreurs de débutants. Il se dit déçu ! Mel n’est pas d’accord

Les notes de Julie : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel, 8 de Fauve, 6 de Chris, total : 32pts

On termine avec Jungeli et Inès Vandamme qui dansent un pasodoble. Mel lui donne des conseils, Jean-Marc l’a trouvé puissant. Fauve l’a trouvé trop scolaire mais salue son énergie et sa précision. Chris trouve que ça manque d’engagement !

Les notes de Jungeli : 9 de Jean-Marc, 9 de Mel, 9 de Fauve, 7 de Chris, total : 34pts

Le classement des couples du prime 6

1. Adil et Ana 39pts

2. Lénie et Jordan 38pts

3. Florent et Elsa 35pts

4. Jungeli et Inès 34pts

5. Julie et Adrien 32pts

6. Mayane et Christophe 29pts

Et le septième couple éliminé est…

23H04 : résultats des votes du public. Sont qualifiés pour la demi-finale : Adil et Anna, Lénie et Jordan, Florent et Elsa, et Jungeli et Inès.

Mayane et Christophe affrontent donc Julie et Adrien en face à face.

23H16 : verdict des votes, Mayane et Christophe continue ! Julie Zenatti et Adrien sont donc éliminés.

Danse avec les Stars, le replay du 11 avril 2025

Rendez-vous le vendredi 18 avril à 21h sur TF1 pour suivre le dixième prime de Danse avec les Stars saison 14. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.