Demain Nous Appartient du 10 avril : Victoire et Soraya cachent la vérité ! (résumé + vidéo épisode 1919 en avance)

Demain nous appartient du 10 avril 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1919 de DNA – Victoire et Soraya cachent la vérité ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». Elles savent que le maître chanteur est mort et Soraya a un énorme hématome dans le cou…





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 10 avril 2025 – résumé de l’épisode 1918

Soraya et Victoire sont encore bouleversées. Ce matin-là, Soraya présente une vilaine blessure au cou. Victoire l’examine attentivement, mais leur échange est rapidement interrompu par l’arrivée de Gabriel. D’un regard, le jeune homme perçoit que quelque chose cloche. Pourtant, les deux amies tentent de le rassurer en affirmant que tout va bien… Mais elles cachent la vérité sur le drame de la veille !

Pendant ce temps là, la police retrouve le corps sans vie d’Arnaud Frémicourt. Il s’agit du technicien qui a installé la fibre chez Victoire et Soraya, et qu’ils ont déjà soupçonné d’être le maître chanteur…



Pour venir en aide à Adam, Martial confronte Gloria. Et de son côté, Valentine met en place un piège pour coincer Charles.

VIDÉO Demain nous appartient du 10 avril – extrait de l’épisode

