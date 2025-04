Plus Belle La Vie du 10 avril 2025 : Charles s’enfuit pendant l’opération de Léa (résumé + extrait vidéo épisode 308 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 10 avril 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 308 de PBLV – L’opération de Léa va mal tourner cet après-midi dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et pour cause, Véronique va prévenir Charles de la présence policière et il va abandonner Léa au bloc !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 10 avril 2025 – résumé de l’épisode 308

Jean-Paul accompagne Léa à l’hôpital. Tout est prêt pour son admission. Léa, très angoissée, lui demande un baiser, le serre dans ses bras et lui dit qu’elle l’aime. Jean-Paul lui rappelle qu’il est temps d’y aller : ils doivent l’installer… et lui raser la tête. À l’hôpital, Babeth accompagne Léa jusqu’en salle d’opération. Charles entre au bloc et annonce que l’intervention peut commencer. Il tente de rassurer Babeth : il s’occupera de Léa comme si c’était sa propre fille.

Dehors, Patrick a mis en place un dispositif pour arrêter Carteron une fois l’opération terminée. Samuel et Idriss sont avec lui. Ils estiment que l’intervention devrait durer 4 à 5 heures si tout se passe bien. Dans le bloc, Léa est encore consciente. Babeth l’encourage à se concentrer sur des pensées positives avant l’anesthésie. Au Mistral, Jean-Paul retrouve Ariane, qui tente de lui changer les idées.



Publicité





Bahram assiste à l’opération avec Gabriel. Tous deux sont impressionnés par Carteron et Bahram est fan, depuis l’Iran il regardait les vidéos de ses interventions. Gabriel explique à Bahram que c’est son oncle et il propose de le lui présenter. Au même moment, Carteron annonce qu’ils peuvent réveiller Léa.

Devant l’hôpital, Samuel panique : sa mère vient d’arriver ! Il tente de la retenir, lui explique qu’elle ne pourra pas entrer car un détenu dangereux subit des examens. Véronique finit par céder : elle attendra Charles à l’hôtel.

Au bloc, Léa se réveille. On lui fait passer quelques tests et Charles annonce qu’une partie de la tumeur n’a pas pu être retirée. Il reçoit un message de Véronique et sort, prétextant une pause toilettes. Mais les minutes passent. Léa se sent de plus en plus mal. Les infirmières s’inquiètent, Babeth alerte Gabriel : Carteron est introuvable depuis 30 minutes ! Gabriel sort en urgence et prévient Patrick et Samuel : Carteron a disparu. Il n’y a plus de temps à perdre : il faut trouver un autre chirurgien, car Léa est en train de perdre connaissance…

Pendant ce temps, Hector retrouve Vanessa. Elle s’interroge sur ses occupations. Il lui confie qu’il écrit un livre sur ses aventures, mais qu’il a trouvé quelqu’un de parfait pour le rédiger à sa place. Vanessa lui avoue qu’il lui a manqué et espère qu’il ne repartira pas de sitôt. Hector la rassure, ce n’est pas prévu. Il l’interroge à son tour sur la vente de ses parts. Vanessa lui assure qu’elle s’en occupe avec Ulysse, puis elle lui verse une avance.

Plus tard, Hector rend visite à Blanche. Elle a lu son carnet et taquine son écriture et son orthographe. Elle explique qu’elle a un emploi du temps chargé, mais Hector réussit à la convaincre grâce à l’enveloppe que lui a donnée Vanessa. Blanche accepte : elle fera partie du projet ! Ils se mettent aussitôt au travail. Hector la félicite : elle est brillante. Luna, qui les observe, l’interpelle. Elle présente Hector à Blanche, qui tombe des nues lorsqu’il révèle son nom : Kepler.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : un départ, une alliance surprise, les résumés jusqu’au 25 avril 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 10 avril 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.