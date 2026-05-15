Un Si Grand Soleil du 18 mai : Pablo avoue, Atlan paie le témoin ! (résumé épisode 1924 en avance)

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Un si grand soleil du 18 mai 2026, spoiler résumé de l’épisode 1924 en avance – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre épisode de la série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le savoir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 18 mai 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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Aude est avec le fameux témoin en bord de mer. Il explique qu’il pêchait quand il a vu Jérémy et Isaure se disputer. Il dit avoir vu la voiture partir et revenir au bout d’un bon quart d’heure, l’homme est sorti, seul.

Becker est avec Manu, qui lui avoue qu’il y a du lourd sur Jérémy. Aude sort une image de vidéo-surveillance, Claudine souligne le fait que l’on ne voit pas le conducteur et qu’il faisait nui, elle remet en cause le témoignage. Jérémy assure que ce n’est pas lui qui conduisait.



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Sabine distribue les copies du rattrape du ds, Noura a eu 18.

Chez Midi Libre, Marc informe Paloma que Jérémy est de nouveau en garde à vue : il y a de nouveaux éléments à charge contre lui. Marc propose toujours de se charger de l’interview d’Atlan. Mais Paloma assure qu’elle restera pro.

Claudine essaie de rassurer Jérémy, elle le croit. Jérémy pense que le témoin ment. Becker demande à parler à Claudine tranquillement. Il l’interroge sur le témoignage, Claudine lui explique tout. Clément et Claudine pensent qu’Atlan a acheté le témoin.

Pendant ce temps là, Salomé est plongée dans ses souvenirs avec Pablo. Son père la sort de ses pensées dans le tram. Il a un entretien d’embauche. Au lycée, Noura embrasse Pablo sous les yeux de Salomé. Noura insiste pour aller faire de l’escalade ensemble…

Manu est face à Jérémy, il lui parle du témoignage. Jérémy assure que c’est faux, Claudine est là pour le défendre. Becker lui demande de ne pas laisser Atlan s’en sortir. Claudine assure qu’elle sait ce qu’elle doit faire.

En cours, Pablo regarde Salomé. Il pense qu’il l’embrasse… Noura le trouve bizarre. Plus tard, un prof est absent et Noura propose une balade. Salomé préfère rentrer.

Cécile annonce à Jérémy qu’il est mis en examen pour homicide volontaire et elle demande son placement en détention provisoire. Claudine la contredit mais Cécile confirme sa décision. Claudine parle d’un faux témoignage, elle demande une confrontation mais Cécile refuse de suspendre sa décision.

Salomé est avec ses parents, son père est découragé après son entretien. Clara appelle Salomé, elles décident d’aller grimper ensemble le lendemain. Pendant ce temps là, Pablo confie à Alexis qu’il a couché à Salomé et lui fait promettre de ne rien dire…

Margot appelle Atlan, elle lui annonce une bonne nouvelle : Jérémy Loubet a été mis en examen. Atlan se réjouit. Il raccroche et retrouve le témoin, il lui demande si la police l’a cru. Il assure que oui. Atlan le paie et lui promet l’autre moitié après le procès !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Claudine dit tout, Noura face à la vérité, les résumés jusqu’au 29 mai 2026

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Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.