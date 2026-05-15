Star Academy : Bastiaan absent des concerts à Amnéville et Dijon ce week-end

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Les nouvelles ne sont malheureusement toujours pas rassurantes pour Bastiaan. Déjà absent du concert de la Star Academy à Genève cette semaine après une blessure survenue lors du tournage de Fort Boyard, le jeune chanteur a annoncé ce jeudi qu’il ne pourrait finalement pas non plus participer aux concerts prévus ce week-end à Amnéville et Dijon.
Dans une nouvelle story publiée sur Instagram, Bastiaan a expliqué devoir poursuivre son repos afin de favoriser son rétablissement.


Star Academy : Bastiaan absent des concerts à Amnéville et Dijon ce week-end
Capture TF1


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« Malheureusement après consultation, je ne vais pas pouvoir être présent sur scène ce week-end, ça me brise le cœur sincèrement, je fais tout mon possible pour me rétablir au plus vite, merci pour vos messages et pour votre soutien, je vous aime fort »

Très touché par cette situation, le candidat de la dernière saison de la Star Academy peut néanmoins compter sur le soutien massif de ses fans depuis l’annonce de sa blessure.

Pour l’heure, aucune date de retour n’a encore été annoncée. Bastiaan espère toutefois pouvoir retrouver rapidement la troupe de la tournée et remonter sur scène dans les prochaines semaines.


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