Demain Nous Appartient spoiler : le choc, la police découvre un mort à Sète ! (vidéo épisode du 11 avril)

Demain nous appartient spoiler – La police va découvrir un mort à Sète dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, Aurore et Martin sont appelés suite à la découverte d’un corps sur la plage…











Et surprise : il s’agit d’Arnaud Frémicourt, le technicien qui a installé la fibre chez Soraya et Victoire ! Aurore explique à Martin qu’un homme qui promenait son chien a vu le corps sur la plage et les a appelés. Pour Martin, ça ne peut pas être une coïncidence que ce soit le technicien qu’ils ont soupçonné d’être le maître chanteur ! Ils vont faire une perquisition chez lui.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1920 du 11 avril 2025 : Arnaud Frémicourt est mort

