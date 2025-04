Echappées Belles du 12 avril : direction Granville ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 12 avril 2025 – C’est deux numéros du magazine « Échappées belles » qui vous attend ce samedi soir sur France 5. Au programme aujourd’hui, deux rediffusions.





A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Publicité





Echappées Belles du 12 avril 2025, à 21h – « Week-end à Granville » (rediffusion)

Cette charmante presqu’île de plus de 12 000 habitants, bercée par les grandes marées, a su évoluer d’un paisible village de pêcheurs en une station balnéaire prisée. Aujourd’hui, elle séduit aussi bien ses habitants que les visiteurs grâce à une multitude d’activités et de découvertes qui invitent à la rêverie.

Granville, c’est avant tout une ambiance unique, empreinte de douceur, où les embruns marins se mêlent au parfum des roses. Terre natale de Christian Dior, la ville inspire et enchante, faisant d’elle une destination idéale pour un week-end d’évasion. Entre le bruit apaisant des vagues, les poissons fraîchement pêchés, la brise marine et les cabines de plage, tout y est pour se ressourcer.



Publicité





À travers des rencontres authentiques, Ismaël Khelifa vous emmène à la découverte de Granville. Vous ferez connaissance avec des habitants engagés, qui contribuent chaque jour à faire évoluer leur ville tout en préservant son environnement naturel. Une véritable parenthèse de douceur et d’inspiration vous attend !

Les reportages : Les grandes marées / Granville et Chaussey vues du ciel / Les cabines de plage du Plat Gousset / Le centenaire du Marité / Malo Esnouf, plus jeune patron-pêcheur de Granville / Sarah Herpin, cheffe cuisinière, jardinière et cueilleuse.

Echappées Belles du 12 avril à 22h30 – « Week-end à Chambéry » (rediffusion)

Bienvenue à Chambéry, ville d’art et d’histoire au cœur de la Savoie. Nichée entre les massifs des Bauges et de la Chartreuse, cette « Cité des ducs » séduit par son cadre exceptionnel entre lacs et montagnes. Ancienne capitale des ducs de Savoie, Chambéry offre un véritable voyage dans le temps, entre patrimoine, culture et nature. Son château, ses ruelles médiévales et ses fameuses allées typiques en font une ville pleine de charme et de surprises.

Dynamique et agréable à vivre, Chambéry se classe parmi les villes les plus attractives de France. Une qualité de vie saluée dès le XVIIIe siècle par Jean-Jacques Rousseau. Mais Chambéry, c’est aussi une nature généreuse aux portes de la ville : le lac du Bourget au nord, les Bauges à l’ouest et la Chartreuse au sud.

Sophie Jovillard part à la rencontre de celles et ceux qui font vibrer Chambéry, entre savoir-faire, tradition et art de vivre savoyard.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 12 avril dès 21h sur France 5