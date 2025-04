Enquête Exclusive du 27 avril : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 27 avril 2025, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s’agit d’une rediffusion avec pour thème « Gardes suisses : au cœur de la mystérieuse armée du Pape ».





Enquête Exclusive du 27 avril 2025 : votre émission en résumé

C’est la plus discrète et énigmatique armée du monde : la Garde suisse pontificale. Sa mission principale est de veiller à la sécurité du Pape. Constituée de cent-cinquante hommes, appelés gardes suisses, cette troupe d’élite vit au sein d’une caserne située au cœur même de la cité du Vatican.

On les aperçoit lors des grandes cérémonies officielles, escortant le Souverain Pontife dans leurs armures et armés de hallebardes au style médiéval. Certains, parmi les plus expérimentés, l’accompagnent également lors de chacun de ses déplacements.



Derrière l’apparente dimension folklorique de leurs tenues colorées, ces soldats suivent une formation militaire extrêmement rigoureuse : arts martiaux, protection rapprochée, maniement des armes automatiques les plus modernes.

Autre spécificité : seuls des citoyens suisses, catholiques pratiquants, peuvent prétendre devenir gardes suisses. Tous prêtent serment de défendre leur foi et le Saint-Père jusqu’au sacrifice ultime.

Héritiers d’une tradition vieille de cinq siècles, ils perpétuent un engagement né à une époque où les mercenaires suisses étaient réputés pour leur bravoure et leur fidélité exemplaire.

De manière exceptionnelle, nous avons eu l’opportunité de suivre ces hommes de foi et d’armes pendant plus d’un an, de leur recrutement en Suisse à leurs entraînements militaires au Vatican.

Formés aussi bien au maniement de la hallebarde qu’à celui du fusil d’assaut semi-automatique, les gardes suisses constituent une armée véritablement unique. Mais qui sont-ils vraiment ? Quelles motivations poussent ces jeunes hommes à rejoindre cette institution singulière ? Quels critères doivent-ils remplir ?

Une immersion rare dans un monde habituellement fermé aux regards extérieurs.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.