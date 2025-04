The Power spoiler : qui est la seconde cible de Manon ? Réponse !

Publicité





C’est la désignation de la seconde cible qui vous attend lundi soir dans la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. Vous êtes déjà impatient de découvrir qui Manon a désigné en deuxième cible ? On a la réponse !











C’est Vivian qui est la seconde cible cette semaine. Il se retrouve face à Lou !

Manon a suivi le conseil de Maïssane en désignant Vivian. Et contre toute attente, Vivian est convaincu que c’est Mélanie qui est le Power Player et quelques heures plus tôt il lui a demandé de le désigner car il voulait tout faire pour la protéger.

Mais Vivian en fait encore une fois beaucoup trop. Et Sarah et Vincent sont convaincus que Mélanie n’est pas le Power Player et qu’elle protège quelqu’un… Manon et Maïssane s’inquiètent !



