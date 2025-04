Ici tout commence du 10 avril : le choc après le suicide de Thelma (résumé + vidéo épisode 1151 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 10 avril 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1151 – Les élèves sont sous le choc ce soir après la tentative de suicide de Thelma « Ici tout commence ». Tous sont partagés entre culpabilité et inquiétude.





Ici tout commence du 10 avril 2025 – résumé de l’épisode 1151

Les élèves de l’Institut sont bouleversés par la tentative de suicide de Thelma. Ce geste désespéré les plonge dans un profond silence et une grande inquiétude. Zoé, Coline, Sabri et Mattéo, très inquiets pour leur amie, culpabilisent et se sentent en partie responsables de sa détresse. Heureusement, Gary fait preuve d’un précieux optimisme et tente de remonter le moral de chacun. L’arrivée d’Emmanuel Teyssier et Olivia Listrac dans les cuisines est un soulagement : Emmanuel annonce qu’il vient d’avoir la mère de Thelma, elle est hors de danger !

De son côté, Tom souhaite aller de l’avant. Gaëtan et Teyssier, quant à eux, parviennent à trouver un terrain d’entente au sujet des cours de nutrition avec Doria.



Ici tout commence du 10 avril 2025 – extrait vidéo

