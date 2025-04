Ici tout commence du 17 avril : Vic face à une terrible nouvelle (résumé + vidéo épisode 1156 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 17 avril 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1156 – Vic a révélé sa maladie à Doria dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et ce soir, elle a rendez-vous avec son médecin, qui n’a pas une bonne nouvelle…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1







Ici tout commence du 17 avril 2025 – résumé de l’épisode 1156

Vic traverse une période extrêmement difficile. Elle vient d’apprendre qu’elle est atteinte d’un cancer du sein… Décidée à garder le secret, elle choisit de ne rien dire à ses proches. Seule la cheffe Fauvel est au courant de sa situation. Pour éviter d’affronter cette douloureuse réalité, Vic se réfugie dans ses révisions. Pendant ce temps, Enzo ignore tout de l’état de santé alarmant de sa petite amie… Au petit matin, il l’interroge sur ce qu’elle a dit à Doria quand elles se sont isolées…

Mais plus tard dans la journée, Vic a rendez-vous avec son oncologue. Il lui annonce que sa tumeur a progressé malgré son traitement, elle va devoir se faire opérer et enchainer avec de la chimiothéraphie. Vic est totalement sous le choc.



Plus tard, Mehdi surprend Vic entrain de pleurer… Elle ne lui dit rien sur sa maladie mais l’interroge sur la période où il avait un cancer. Et quand Vic parle de l’opération à Doria, elle lui dit que sa soeur avait refusé et a été soigné naturellement… Elle lui propose la même chose…

Quant à Lionel et Emi, ils sont enfin ensemble et l’assument au grand jour ! Leurs amis se réjouissent.

Ici tout commence du 17 avril 2025 – extrait vidéo

