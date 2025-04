Plus Belle La Vie du 17 avril 2025 : Samuel quitte Jennifer, Vanessa ment à Hector (résumé + extrait vidéo épisode 313 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 17 avril 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 313 de PBLV – Vanessa ment à Hector aujourd’hui dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Samuel décide de rompre avec Jennifer !…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 17 avril 2025 – résumé de l’épisode 313

Blanche raconte tout à Luna : Hector l’a embrassée ! Elle lui assure qu’il ne s’agit pas d’une histoire d’amour, mais Luna est persuadée du contraire. Blanche commence à douter : elle a eu l’impression qu’Hector n’était pas vraiment présent.

Pendant ce temps, Vanessa confronte Hector : il a emmené Blanche Marci dans leur lieu à eux ! Hector lui demande ce qu’elle faisait là. Vanessa avoue qu’elle y retourne parfois, par nostalgie de leur histoire. Hector pensait qu’elle était passée à autre chose. Mais Vanessa lui déclare qu’il reste le plus grand amour de sa vie. Hector évoque alors une lettre qu’il lui avait écrite, mais Vanessa affirme ne l’avoir jamais reçue. Pour elle, il était simplement parti du jour au lendemain. Elle avoue n’avoir jamais cessé de l’aimer.



Vanessa confie à Hector que faire le tour du monde avec lui aurait été son rêve. Elle se rappelle avoir pleuré pendant des jours après leur séparation. Hector lui rappelle qu’elle s’est consolée avec son frère… Pour lui, leur histoire est un immense gâchis. Émus, ils se prennent les bras.

Blanche donne rendez-vous à Hector. Elle a trouvé une photo de lui avec Vanessa et lui reproche de ne pas lui avoir parlé de leur histoire passée. Hector avoue, tout en assurant que c’était du passé… jusqu’à hier. Un malentendu les aurait séparés. Blanche réalise alors que ce n’était pas elle qu’il embrassait… et encaisse la déception.

Ulysse retrouve sa sœur Ophélie à la résidence. Il lui propose de venir dîner à la maison. Ophélie demande si Hector sera là ; Ulysse la rassure en disant que non. Il lui confie que leur mère ne va pas bien ces derniers temps.

Hector est avec Vanessa, ils se tiennent les mains quand Ulysse et Ophélie arrivent. Vanessa éclate en sanglots. Ulysse propose qu’ils dînent dehors. En préparant le feu, Hector découvre la fameuse boucle d’oreille… et comprend enfin toute la vérité !

De son côté, Léa enlève son bandage et observe son crâne rasé. Jean-Paul frappe à la porte et insiste pour entrer. En panique, Léa enfile une chemise sur sa tête. Jean-Paul tente de la rassurer : pour lui, ses cheveux n’ont aucune importance, il est prêt à la voir telle qu’elle est. Léa finit par se dévoiler ; il la trouve magnifique. Mais Léa avoue qu’elle se déteste ainsi. Jean-Paul la prend tendrement dans ses bras.

Pendant ce temps, Patrick annonce à Samuel et Idriss que Léa est sortie de l’hôpital la veille. Tous gardent espoir. Au même moment, la commandante Savina de l’IGPN arrive. Pendant ce temps là, Léa, accompagnée de Babeth, essaie des turbans. Babeth lui suggère d’essayer une perruque. D’abord réticente, Léa se laisse convaincre, bien que démoralisée.

Léa présente à Babeth, Jean-Paul et Patrick la perruque qu’elle a choisie : une perruque très frisée. Ils sont un peu surpris, mais Léa plaisante pour détendre l’atmosphère. Finalement, elle trouve une perruque qui lui plaît et tout le monde l’approuve.

Pendant ce temps, Samuel rentre chez lui, toujours aussi froid avec Jennifer. Elle comprend qu’il ne veuille pas assister aux obsèques, mais Samuel, visiblement éméché, lui reproche ses mensonges passés. Désabusé, il lui balance que l’amour, « c’est pourri ». Jennifer tente de le contredire, mais Samuel la rejette brutalement : il met fin à leur relation.

