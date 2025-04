Ici tout commence du 22 avril : Vic prête à parler à Enzo, Mehdi découvre la vérité (résumé + vidéo épisode 1159 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 22 avril 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1159 – On peut dire que Vic va changer du tout au tout ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Exit la malbouffe, du jour au lendemain Vic fait attention à son alimentation et refuse les pancakes que lui a préparé Enzo !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 22 avril 2025 – résumé de l’épisode 1159

Depuis quelque temps, Vic prend ses distances avec son petit ami. Atteinte d’un cancer du sein, elle n’a pas encore trouvé le courage d’en parler à Enzo. Pour justifier son éloignement, elle évoque la pression des révisions, mais Enzo sent bien que quelque chose cloche… Au petit matin, alors que Vic le repousse encore une fois, Enzo ne comprend pas. Vic est sur le point de lui dire la vérité mais elle renonce au dernier moment…

Après avoir découvert la vérité sur la maladie de Vic, Mehdi se retrouve face à une demande impossible : elle lui ordonne de garder le secret, même envers Hortense. Pendant ce temps, Malik pactise avec le diable. Et au café, Lionel remet son tablier.



Ici tout commence du 22 avril 2025 – extrait vidéo

