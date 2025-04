Ici Tout Commence spoiler : Mehdi confronte Doria ! (vidéo épisode du 24 avril)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Mehdi va découvrir toute la vérité sur Vic dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, alors qu’il sait désormais que sa belle-soeur souffre d’un cancer, il découvre le livre de Doria dans les affaires de Vic et comprend tout…











Mehdi décide alors de confronter Doria. Il comprend qu’elle a conseillé Vic de se soigner avec des plantes et que c’est à cause d’elle si Vic ne répond plus aux appels de l’hôpital… Doria lui assure que Vic peut guérir avec sa méthode mais Mehdi est clair : il sait ce que c’est d’avoir un cancer et c’est certainement pas avec des plantes qu’on en guérit !

Mehdi assure à Doria qu’elle est dangereuse et il ne compte pas la laisser faire. Doria joue sur la corde sensible en lui rappelant qu’il a donné sa parole à Vic de ne rien dire à Hortense…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1161 du 24 avril 2025, Mehdi face à Doria

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.