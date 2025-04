Plus Belle La Vie du 22 avril 2025 : Vadim sur la sellette, Vanessa va encore plus loin (résumé + extrait vidéo épisode 316 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 22 avril 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 316 de PBLV – Vanessa va utiliser Bahram pour éloigner Blanche d'Hector cet après-midi dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ».





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 22 avril 2025 – résumé de l’épisode 316

Alors qu’Ulysse s’apprête à partir, il tombe nez à nez avec sa mère. Vanessa reconnaît qu’il a raison : elle est bien un monstre. Ulysse, amer, lui répond qu’il est trop tard pour les remords : Bahram risque d’être renvoyé en Iran et d’y être exécuté. Honteuse, Vanessa lui promet de le sauver en passant un appel, et le supplie de ne rien révéler à Hector… en pleurs.

Pendant ce temps, Blanche veille sur Hector, endormi après avoir travaillé tard sur son livre. Ne voulant pas le réveiller, elle décide d’aller à la préfecture pour obtenir des nouvelles de Bahram. Mais elle est troublée : Hector lui semble perdu, comme s’il ne se souvenait plus vraiment de Bahram.



Ulysse retrouve Blanche et Hector pour leur annoncer que Bahram est retenu au centre de rétention de Nice. Il n’a pas pu le voir mais compte déposer un pourvoi en cassation. Le problème vient de l’enquête sur son mariage. Ulysse propose une solution risquée : laisser Bahram retourner en Iran pour ensuite demander un visa comme conjoint d’une Française. Blanche est paniquée : elle craint qu’il ne soit tué avant de pouvoir revenir.

Vanessa retrouve Ophélie, qui remarque son état et pense à une allergie. Ophélie commence à lire les mémoires d’Hector et, conquise, veut lui faire découvrir. Mais le simple nom de Blanche Marci fige Vanessa. Ophélie l’interroge sur son passé : pourquoi avoir choisi leur père plutôt qu’Hector ?

Plus tard, Ulysse trinque avec Hector. Ulysse lui explique que si Vanessa tient parole, tout pourrait s’arranger. Puis il l’interroge sur Blanche. Hector avoue qu’il craque de plus en plus : un vrai coup de foudre. Il confie aussi que la dernière fois qu’il a été amoureux, c’était de Vanessa. À l’époque, ils devaient faire le tour du monde ensemble, mais une lettre égarée a changé leur destin.

De son côté, Vanessa avoue à Ophélie qu’à l’époque, elle a eu peur. À peine diplômée et avec de l’argent, elle craignait de tout perdre. Ophélie lui demande si elle a malgré tout aimé son père ; Vanessa répond oui, mais jamais aussi fort qu’Hector.

Vanessa se rend au Pavillon des Fleurs pour voir Blanche. Elle affirme pouvoir l’aider à sauver Bahram grâce à ses contacts influents. Mais Blanche refuse sèchement son aide : elle ne lui fait plus confiance. Vanessa lui lance alors un avertissement : si elle libère Bahram, elle exigera quelque chose en retour…

Au commissariat, la commandante Savina de l’IGPN prend ses quartiers et réquisitionne un bureau. Patrick tente de lui parler, mais elle se montre odieuse. Lors de leur échange, il précise qu’il vit en colocation avec Jean-Paul. Savina fait le lien avec l’affaire Carteron, à la fois beau-père de Samuel et ancien chirurgien de la compagne de Boher. Elle annonce que son premier interrogé sera Samuel, qu’elle considère comme le plus compromis.

De leur côté, Idriss et Morgane redoutent l’enquête de l’IGPN. Idriss estime que tout le monde est menacé, pas seulement Samuel. Patrick leur conseille de bien préparer leur audition face à Savina. Savina commence son interrogatoire avec Morgane, la poussant dans ses retranchements sur ses liens avec Léa. Elle lui conseille de demander sa mutation, lui assurant qu’elle mérite mieux que ce commissariat.

Au cabinet médical, Babeth, épuisée, discute avec Gabriel, qui suggère d’embaucher un intérimaire. Babeth préfère miser sur le retour de Vadim. Gabriel, lui, est méfiant à cause du passé judiciaire de Vadim. Alors qu’ils se disputent à son sujet, Vadim fait justement son entrée. Plus tard, Nisma, pressée d’aller en cours, s’impatiente. Babeth propose que Vadim la prenne en charge, mais elle refuse. Babeth confronte Vadim, qui lui avoue que Nisma est son ex. Babeth parvient à négocier avec lui : deux gardes par semaine, en échange de son soutien contre Gabriel.

VIDÉO Plus belle la vie du 22 avril 2025 – extrait vidéo

