Ici Tout Commence spoiler : Vic doute de Doria, qui la pousse à... (vidéo épisode du 29 avril)

Ici tout commence spoiler – Le secret de Vic est maintenant dévoilé à ses proches dans votre série de TF1 « Ici tout commence », mais ce n’est pas pour autant que la jeune femme va accepter de se faire soigner à l’hôpital !











Dans quelques jours, Vic doute du protocole de Doria. Elle se sent épuisée et ne voit absolument aucune amélioration alors qu’elle suit ses recommandations à la lettre. Doria lui assure que ça prend du temps et elle va jusqu’à pointer du doigt son entourage ! Pour Doria, le fait que les proches de Vic soient contre son choix de traitement naturel est négatif pour Vic.

Et pire encore, Doria pousse Vic à entamer une deuxième phase de son protocole, qui apparemment est bien plus difficile… Vic hésite et veut réfléchir… Va-t-elle enfin ouvrir les yeux sur Doria ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1164 du 29 avril 2025, les doutes de Vic

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.