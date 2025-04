Plus belle la vie spoiler : Blanche bouleversée, elle découvre la maladie d’Hector ! (28 avril 2025)

Publicité





Hector a disparu dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et on peut déjà vous dire que les choses ne vont pas s’arranger dans l’épisode du lundi 28 avril 2025.











En effet, Hector reste introuvable alors que Blanche et Luna mettent des affiches dans tout Marseille. Vanessa a fait appel à son détective privé, qui n’a rien trouvé à part son téléphone portable. A l’intérieur, Vanessa découvre les messages d’amour de Blanche et Hector, elle est bouleversée et annonce à Ulysse qu’elle arrête de le rechercher !

Ulysse et Ophélie unissent alors leurs forces avec Blanche. Et c’est alors que Blanche tombe sur le monsieur qui était assis à côté d’Hector quand il était désorienté et qu’il parlait de son train pour Caracas. Ce dernier explique à Blanche qu’il l’a vu prendre des cachets…



Dans la chambre d’hôtel d’Hector, Blanche retrouve une plaquette de médicaments. Elle les montre à Babeth, qui lui confirme qu’Hector est gravement malade : il prend des médicaments contre la maladie d’Alzheimer !