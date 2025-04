C à vous du 24 avril 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 24 avril 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce jeudi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Affaire Bétharram : la fille de François Bayrou, Hélène Perlant, parle pour la première fois à la télévision aux côtés d’Alain Esquerre, porte-parole de l’association des “Victimes de Bétharram” ce soir

🔵 Réparer la moelle épinière : l’espoir de remarcher pour les personnes paralysées. On en parle avec Grégoire Courtine, professeur à l’école polytechnique de Lausanne, et Jocelyne Bloch, neurochirurgienne



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Dina Nikolaou, cheffe du restaurant “Evi Evane” à Paris

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Chantal Goya pour son spectacle “50 ans d’amour” en tournée dans toute la France

🔵 Dans la Suite de C à vous : Samuel Bambi pour son spectacle “Machine, un cœur qui bat sous ce corps imberbe !” en tournée dans toute la France; et Michel Boujenah pour le festival de Ramatuelle, dont il est le directeur artistique, qui célèbre ses 40 ans cet été. Il aura lieu du 1er au 12 août

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 24 avril 2025 à 19h sur France 5.