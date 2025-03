Ici Tout Commence spoilers : une nouvelle débarque, un quiproquo, les résumés jusqu’au 18 avril 2025

Publicité





Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 18 avril 2025 – Que va-t-il se passer en avril dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 14 au vendredi 18 avril 2025.











On peut déjà vous dire que dans deux semaines, alors que Vic est dans la tourmente et n’arrive pas à dire à sa soeur ce qui la tracasse, une nouvelle débarque à l’institut : Doria (Alexia Barlier).

De son côté, Lionel est en plein quiproquo avec Emi. Arrivera-t-il à lui révéler ses sentiments ?

A l’institut, Pâques se prépare et Emmanuel épate tout le monde. Quant à Jude, il décide de s’imposer.



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 14 au 18 avril 2025

Lundi 14 avril 2025 (épisode 1153) : En cuisine, Vic se ferme comme une huître. Au café, Lionel enchaîne les bourdes. De son côté, Teyssier épate la galerie.

Mardi 15 avril 2025 (épisode 1154) : Face à Hortense, Vic fait volte-face. Entre Emi et Lionel, le quiproquo enfle. A L’institut, Léonard et Malik font campagne.

Mercredi 16 avril 2025 (épisode 1155) : En cours, Doria met les petits plats dans les grands. Pour sa part, Lionel ne croit pas en sa bonne étoile. A la ferme, Alice fait ses classes.

Jeudi 17 avril 2025 (épisode 1156) : A L’institut, Doria trouve un morceau de choix. Au café, Lionel décroche la lune. De son côté, Jude refuse d’être placardisé.

Vendredi 18 avril 2025 (épisode 1157) : Face au jury du dessert de Pâques, Vic marche sur des œufs. A L’institut, Tom est coiffé au poteau. Pour sa part, Jude voit la vie en rose.

