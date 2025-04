Publicité





La Grande Librairie du 30 avril 2025, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Qui sont ses invités ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 30 avril 2025 : invités et sommaire

Prêts pour un grand voyage littéraire à travers la France ? Cette semaine, Augustin Trapenard vous embarque aux quatre coins du pays aux côtés de Marie-Hélène Lafon, Sandrine Collette, Christian Signol, Mathilde Beaussault, Jean-Marc Rochette et Pierre Bergounioux.

📚 Marie-Hélène Lafon – Vie de Gilles (Éditions du Chemin de fer)

Depuis près de 25 ans, Marie-Hélène Lafon décrit avec sensibilité les transformations du monde rural, notamment dans le Cantal, sa région natale. Elle y puise son inspiration pour créer une œuvre profondément ancrée dans la réalité paysanne. Son dernier livre, Vie de Gilles, fait écho à son précédent roman en reprenant certains de ses personnages.



📚 Sandrine Collette – Au cœur du Morvan

Installée à La Comelle depuis une dizaine d’années, Sandrine Collette s’inspire de la nature et de l’isolement du Morvan pour nourrir ses récits. Dans ses romans comme Madeleine avant l’aube (JC Lattès), elle explore des univers où les personnages, souvent en marge, luttent avec leurs instincts et les lois essentielles de la survie.

📚 Christian Signol – Déambulation dans le Quercy

Christian Signol nous invite à une promenade littéraire dans le Quercy, terre de ses origines. Avec une œuvre vendue à des millions d’exemplaires, il célèbre la mémoire des campagnes et questionne l’avenir du monde rural à travers des récits empreints d’humanité et d’attachement à la terre.

📚 Pierre Bergounioux – « Droit dans les yeux »

Écrivain majeur originaire de Corrèze, Pierre Bergounioux s’adressera à vous avec la sincérité et l’intensité qui marquent son œuvre. Depuis plus de quarante ans, à travers ses Carnets de notes ou des livres comme Miette, il explore avec une grande finesse ce qu’est – et ce qu’a été – la ruralité.

📚 Jean-Marc Rochette – « Rendez-vous au bout du monde »

Direction un hameau perché à 1600 mètres d’altitude, dans le massif des Écrins en Isère. C’est là, au cœur de la vallée du Vénéon, que nous retrouvons Jean-Marc Rochette, célèbre auteur de bandes dessinées à qui l’on doit notamment la série Transperceneige (Casterman). Un créateur à la fois discret et essentiel.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 30 avril 2025 à 21h sur France 5.