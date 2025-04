Les 12 coups de midi du 7 avril : Emilien ne brille plus, des santiags sur l’étoile mystérieuse

Publicité





Les 12 coups de midi du 7 avril 2025, 557ème victoire d’Emilien – Encore une victoire d’Emilien mais sans briller ce lundi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». En effet, il a buté sur deux questions du Coup de Maître et n’a remporté que 100 euros à partager !











Les 12 coups de midi du 7 avril, plus que 7 cases sur l’étoile mystérieuse

Emilien voit donc sa cagnotte monter à l’incroyable total de 2.217.637 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, il ne reste plus que 7 cases et elle sera donc entièrement dévoilée mercredi ! Un nouvel indice apparait aujourd’hui : des santiags ! Ils s’ajoutent aux précédents indices : un paysage d’Amsterdam aux Pays-Bas, un chevalet, un oiseau sur une branche, un pot au lait, une palette de peinture, un cheval, et un ballon de basket.

Derrière cette étoile, rappelons qu’il devrait s’agir de la chanteuse américaine Taylor Swift :

– Amsterdam, Pays-Bas → le film « Amsterdam » de 2022 dans lequel Taylor Swift joue un petit rôle aux côtés de Margot Robbie, Christian Bale et John David Washington.

– Oiseau bleu sur une branche → Elle a été découverte au Bluebird Café

– Pot au lait → Elle a fait une campagne publicitaire pour le lait

– Palette de peinture → Taylor Swift compare souvent l’écriture de chansons à la peinture : elle parle de « peindre avec des mots » et de « couleurs émotionnelles » dans ses interviews; et dans le clip de « Lover », l’esthétique rappelle des peintures impressionnistes avec des couleurs pastel et une ambiance romantique.

– Un cheval → Elle est passionnée d’équitation depuis l’enfance

– Le ballon de basket → Elle adore le basket

– Des santiags → Elle a débuté sa carrière en tant que chanteuse country

Noms déjà proposés pour cette étoile : Dua Lipa, Dave, Vincent Cassel, Georges Clooney, Scarlett Johansson, Johannes Vermeer, Line Renaud, Guillaume Canet



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 7 avril

