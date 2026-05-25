Les 12 coups de midi du 25 mai 2026 : Cyprien de retour, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

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Les 12 coups de midi du 25 mai 2026, Aude continue – Aude a signé une seconde victoire dans votre jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Elle a signé une victoire à 1000 euros alors que Cyprien était de retour en plateau ce lundi.











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Les 12 coups de midi du 25 mai, Aude reste Maître de Midi

Aude voit ses gains monter à 110 euros en ce jour de l’anniversaire de Zette. C’est pour cette occasion que Cyprien a fait pour la première fois son retour dans « Les 12 coups de midi » aujourd’hui. Il avait réservé un joli discours à Zette, qui était très émue.

Sur l’étoile mystérieuse, la caméra est désormais apparue en entier. Elle s’ajoute aux 3 autres indices : un studio de danse en photo de fond, une faux (outil agricole), et un figuier de barbarie.

Rappelons que derrière cette étoile, ce serait Salma Hayek (voir les détails ici).



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Noms déjà proposés pour cette étoile : Lily Collins, Marie-Claude Pietragalla, Rayane Bensetti, Vincent Cassel, Chris Marques, Lena Situations

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 25 mai

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+