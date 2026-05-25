« L’été 36 » du 25 mai 2026 : vos épisodes ce soir sur TF1

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« L’été 36 » au programme TV du lundi 25 mai 2026 – Ce lundi soir, TF1 poursuit la diffusion de sa nouvelle série inédit « L’été 36 ». Une série portée par Julie de Bona, Sofia Essaidi, Nolwenn Leroy, ou encore Constance Gay.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







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« L’été 36 » du 25 mai 2026, vos épisodes

Episode 3 : Édouard Ackerman se rend à la police et avoue le meurtre du procureur Jacquart, mais sa culpabilité laisse sceptique, à commencer par sa fille Angèle. Pendant ce temps, l’atmosphère devient explosive au Riviera : sous la pression de Delaunay, Giulia est contrainte de mentir, tandis que Léonie découvre qu’Édouard dispose d’un alibi solide puisqu’il aidait des Juifs à fuir l’Europe face à la montée du nazisme. Dans ce climat déjà tendu, la soirée de gala du Riviera vire au drame. Jean s’en prend violemment à Delaunay devant les invités, Blanche découvre des documents révélant qu’Adrien, l’homme qu’elle a tant aimé, était un antisémite convaincu… avant qu’un nouveau choc ne frappe l’hôtel : Edgar, le directeur du Riviera, est retrouvé mort dans son bureau.

Episode 4 : La mort d’Edgar Girault fait sombrer un peu plus le Riviera dans le chaos. Soupçonnée par Raven, Giulia échappe de peu au pire grâce à l’intervention de Joseph Neuville, le séduisant fils du propriétaire de l’hôtel, récemment arrivé. Mais Raoul Delaunay poursuit son chantage afin de mettre la main sur un carnet compromettant. De son côté, Marthe Pontavice-Caron accable son gendre ouvrier en témoignant contre lui. Selon elle, Jean Berthier avait toutes les raisons d’agir après avoir découvert que Louis n’était pas son fils biologique. Blanche, quant à elle, retrouve la liberté. Alors que la tension atteint son paroxysme, le bal populaire vire au drame : Eugénie assiste impuissante à l’arrestation de son mari par la police. Et pour Léonie, la soirée se transforme en véritable cauchemar.



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Personnages et interprètes

Avec : Julie DE BONA, Sofia ESSAIDI, Nolwenn LEROY, Constance GAY, MIOU-MIOU, François-Xavier DEMAISON, Pascal ELBÉ, Sam KARMANN, Simon EHRLACHER, Assaad BOUAB, Arnaud BINARD, Clément AUBERT, Camille JAPY, Constance DOLLÉ, Antoine SIMONY, Victoria EBER, Patrick RIDREMONT