Audiences 24 mai 2026 : « Vanina : Meurtres en Sicile » en tête devant « Une belle équipe »

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Audiences 24 mai 2026 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir la saison inédite de la série « Vanina : Meurtres en Sicile », qui a intéressé 2,37 millions de téléspectateurs pour 16,7% de pda.





C’est devant France 2 avec avec la rediffusion du film « Une belle équipe », qui a été suivi par 2,03 millions de téléspectateurs pour 13,9% de pda.







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Audiences 24 mai 2026 : les autres chaînes

TF1 complète le podium avec la rediffusion du film « Valérian et la cité des mille planètes », qui a été suivi par 1,80 million de téléspectateurs pour 13,4% de pda.

M6 suit avec un numéro inédit du magazine « Zone Interdite », qui a captivé 1,03 million de téléspectateurs pour 7,3% de pda.



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Source chiffres audiences : Médiamétrie