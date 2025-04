« Mariés au premier regard » : Marina et David vont-ils se marier et se dire oui ? Réponse !

Publicité





Alors que l’épisode 8 de la saison 9 de « Mariés au premier regard » était diffusé ce lundi soir sur M6, un nouveau mariage était sur le point de se dérouler.





Vous êtes déjà impatient de savoir si Marina et David se sont mariés à Gibraltar ? On a déjà la réponse !







Dans l’épisode 9 lundi prochain sur M6, David est immédiatement sous le charme de Marina et sans surprise, il dit oui ! De son côté, Marina va finalement dépasser ses exigences physiques et elle va dire oui !

Vous suivrez ensuite le voyage de noces de Sophie et Guillaume, et la nouvelle vie de Jennifer et Kayn. Et une nouvelle célibataire, Marie, 31 ans, est prête pour l’expérience et se confie à Estelle.



Mais pour en savoir plus, rendez-vous le lundi 28 avril pour suivre l’épisode 9 de « Mariés au premier regard » !