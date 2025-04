Plus Belle La Vie du 8 avril 2025 : Charles a fait une erreur, il est démasqué ! (résumé + extrait vidéo épisode 306 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 8 avril 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 306 de PBLV – Idriss et Samuel vont trouver la preuve qu’ils cherchaient contre Charles Carteron aujourd’hui dans votre « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais ils vont se retrouver en plein dilemme : doivent-ils le dénoncer avant l’opération de Léa ?





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 8 avril 2025 – résumé de l’épisode 306

Idriss et Samuel poursuivent leur enquête pour prouver la culpabilité de Charles. Idriss découvre que le téléphone de ce dernier a bien borné à l’hôpital, probablement pour se procurer de la javel. Samuel s’y rend alors avec Charlotte. Pendant ce temps, Charles continue de préparer son opération avec Léa et Jean-Paul. Léa doit signer des papiers, mais elle confie ses inquiétudes à Charles, lui demandant ce qu’il dirait à une patiente lambda. Il tente de la rassurer : tout devrait bien se passer. De leur côté, Babeth et Léa briefent Yolande avant le départ en vacances avec les enfants. Yolande les rassure : tout ira bien.

Au commissariat, Charlotte et Samuel retrouvent Idriss. Charlotte annonce que la javel utilisée à l’hôpital phocéen est identique à celle retrouvée sur les scènes de crime, et qu’ils ont relevé des centaines d’empreintes. Samuel ajoute que le responsable des produits d’entretien, soupçonnant des vols, avait discrètement installé une caméra de surveillance. Les enregistrements confirment la présence de Charles à l’hôpital à l’heure précise où son téléphone a borné.



Idriss et Samuel visionnent les vidéos de surveillance : Charles y apparaît clairement, entrant dans le local avec des gants et repartant avec un bidon de javel. Samuel, sous le choc, veut immédiatement tout révéler à sa mère, mais Idriss tente de le freiner, de peur que cela ne compromette tout. Samuel s’énerve, le pousse et s’en va.

De son côté, Yolande prépare les bagages avec Lucie. Lorsqu’elle tombe sur le turban de Léa, l’émotion la submerge et elle fond en larmes. Lucie la console, lui disant qu’elle a le droit d’être triste. Elle lui montre une liste d’activités qu’elles pourront faire ensemble.

Samuel rejoint ensuite Véronique au Mistral. Il lui avoue qu’elle avait raison : Alix et Fanny n’avaient rien à voir dans cette histoire. Il lui parle de l’importance de l’amour et l’interroge sur sa relation avec Charles, lui demandant si elle pourrait vivre sans lui. Surprise, elle ne comprend pas ses questions. Il prétexte alors des doutes sur son propre couple. Avant de partir, il lui dit qu’on ne connaît jamais vraiment les gens… et qu’il l’aime. Elle le trouve étrange.

Samuel retrouve ensuite Idriss. Il lui confirme qu’il n’a rien dit à sa mère. Bouleversé, il avoue que Charles était comme un père pour lui. Idriss lui demande quand ils en parleront à Patrick, mais Samuel lui rappelle que Charles est la dernière chance de Léa… Enfin, Léa et Jean-Paul font leurs adieux à Aurore. Léa ne peut retenir ses larmes…

Hector passe voir Blanche au Pavillon des Fleurs. Il a lu son livre durant le week-end, mais lui avoue que ce n’est pas vraiment son style. Il lui propose d’écrire à sa place ses récits de voyage. Blanche, consciente de l’investissement que cela demande, lui répond qu’elle va y réfléchir. Plus tard, Hector est au bar avec Thomas et Zoé, racontant ses anecdotes de voyage. Blanche, assise non loin, l’observe discrètement. Hector finit par venir lui parler. Elle lui explique qu’elle est là pour rendre les copies à Thomas et Zoé, dont elle a été la professeure. Moqueuse, elle le taquine sur ses histoires, qu’elle juge peu captivantes, et lui dit qu’il lui faudra mieux s’il veut qu’elle écrive son livre. Hector lui tend alors un carnet.

VIDÉO Plus belle la vie du 8 avril 2025 – extrait vidéo

