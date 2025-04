Plus belle la vie spoiler : Carteron abandonne Léa et prend la fuite en plein opération ! (10 avril 2025)

Publicité





C’est demain qu’aura lieu l’opération de Léa dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et on peut vous dire que ça va prendre une tournure dramatique ! En effet, dans l’épisode du jeudi 10 avril 2025, Charles Carteron va abandonner Léa et prendre la fuite en pleine opération !











Alors que l’opération est en bonne voix et que Carteron rassure Léa, Gabriel y assiste en compagnie de Bahram. Ils sont surpris quand ils voient Charles Carteron sortir du bloc opératoire…

Et pour cause, ce dernier a reçu un message de Véronique, le prévenant de la présence policière devant l’hôpital ! Charles prétexte aller aux toilettes, Babeth s’inquiète… Une demie heure plus tard, Carteron n’est toujours pas revenu et Léa se sent mal.



Gabriel sort prévenir Samuel et Patrick, qui sont devant l’hôpital. Patrick avait monté toute une opération policière mais Véronique les a vus et n’a apparemment pas cru aux explications de Samuel sur la présence d’un détenu dans l’hôpital…

Gabriel alerte Patrick : Léa n’a plus le temps, il lui faut un autre neuro-chirurgien ! Babeth est toujours aux côtés de sa fille, qui perd connaissance… Et si c’était Bahram, grand fan de Carteron qui a vu plusieurs de ses opérations en vidéos, qui intervenait pour sauver la vie de Léa ?