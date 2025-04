Plus belle la vie spoiler : Jean-Paul en larmes, Léa se réveille ! (15 avril 2025)

Publicité





C’est une grande et belle nouvelle qui attend Jean-Paul demain dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mardi 15 avril 2025, Jean-Paul est au chevet de Léa quand elle se réveille enfin !











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Blanche perturbée, Steve fait un choix, les résumés jusqu’au 2 mai 2025

Désespéré, Jean-Paul a Léa et la supplie de se réveiller… C’est là qu’elle murmure « Mon amour » et commence à bouger les yeux ! Jean-Paul est plus heureux que jamais. Reste à savoir si Léa aura des séquelles de l’opération.

Pendant ce temps là, Samuel est toujours hanté par la mort de sa mère et de son beau-père… Il a une vision de Fanny et Alix. Il a organisé les funérailles, qui auront lieu à Strasbourg, mais il annonce à Jennifer qu’il n’ira pas.



Publicité