50mn Inside du 26 avril 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

50′ Inside du 26 avril 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







50mn Inside du 26 avril 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🧑‍🍳 En coulisses : restaurant gastronomique, la course aux étoiles !

Alors que le guide Michelin a décerné ses précieuses distinctions le mois dernier, l’équipe de 50’Inside est allée à la Rochelle dans l’un des rares établissements à avoir rejoint ce club très fermé. Comment rester au sommet ?

👑 Évènement : immersion dans le concours de beauté qui casse les codes

Pourquoi le concours Miss Curvy suscite-t-il un tel engouement ?



✨ Le portrait : Ellen Pompeo

Rencontre avec la star de « Grey’s Anatomy ».

🎤 Céline Dion : « D’eux », L’album francophone le plus vendu dans le monde

Retour sur son disque de légende signé Jean-Jacques Goldman.

50mn Inside du 26 avril 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🌍 Le document : l’Île Maurice

En plein coeur de l’océan indien, comment s’y offrir le voyage d’une vie sans se ruiner ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.