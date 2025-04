The Power du 16 avril : et la deuxième cible est… (résumé, spoiler + replay épisode 8)

Publicité





The Power, résumé détaillé de l’épisode 8 du mercredi 16 avril 2025 – C’est parti pour l’épisode 8 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Lou donne l’indice à Sarah : un flamant rose !











Publicité





Cindy n’apprécie pas du tout que Lou balance l’indice et trahisse son alliance. De son côté, Manon décide de partager son indice avec ses alliés. Mélanie pense que le flamant rose est peut être l’animal totem de quelqu’un mais elle ne fait pas le lien avec Cindy.

Nathalie décide de partager l’indice avec l’alliance de Jessica et Maxence. Au final, toute la villa a l’indice ! Et Lou se met son alliance à dos… Certains la soupçonnent.

Après la fin de la soirée, Lou parle finalement à ses alliés. Et Robin annonce que Vivian lui a dit que le flamant rose était son animal totem ! Les doutes se dirigent alors vers lui et Cindy confronte Lou au sujet de l’indice qu’elle a divulgué à Sarah avant eux. Ça tourne en clash.



Publicité





Le lendemain au petit dej, tout le monde vise Vivian. Tout le monde doute et même Manon confronte Vivian, qui lui assure qu’il n’est pas le Power Player. Et quand Manon parle à Cindy, celle-ci l’oriente vers Lou… Sauf que Robin aide Cindy sans le vouloir, il donne plein de détails sur le flamant rose et porte les soupçons sur lui !

Delta réunit tout le monde et annonce que le Power Power a décidé de diviser la villa en 2 groupes. Le groupe 1 est composé de : Mélanie, Antoine, Robin, Sarah, Giovanni, Vivian, Manon et Lou. Le second groupe : Nathalie, Jessica, Cindy, Maxence et Vincent. Et chaque va se retrouver pieds et mains liés pendant une heure !

SPOILER et la 2ème cible est…

Dans l’épisode de demain, vous allez découvrir que Cindy a choisi pour 2ème cible… Vincent !

The Power, le replay du 16 avril

Si vous avez manqué l’épisode 8 ce mercredi 16 avril 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 17 avril à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 9.