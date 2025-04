Un Si Grand Soleil du 17 avril : Pablo panique, Manu et Eve succombent (résumé épisode 1622 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 17 avril 2025, spoiler résumé de l’épisode 1622 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 17 avril 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Aux premières lueurs du jour, Ève demande à Manu s’il a pris une décision concernant la proposition de Rebecca. Malgré leurs appréhensions respectives, ils se rassurent mutuellement et choisissent d’accepter. Manu arrive joyeux au commissariat, un changement d’attitude qui n’échappe pas à Alex. Curieux, ce dernier cherche aussitôt à savoir si cela a un lien avec Rebecca, mais Manu élude habilement ses questions.

Plus tard, Manu téléphone à Rebecca pour lui annoncer qu’ils acceptent son idée de plan à trois, une nouvelle qui enchante la vétérinaire. Pendant ce temps, Ève déjeune avec Éliott. Malheureusement, celle-ci est absorbé par son téléphone et écoute à peine son fils. Lorsqu’il lui demande ce qui se passe, Ève prétend que Manu a besoin d’elle…



En fin de journée, Rebecca se rend chez Ève et Manu. Pour détendre l’ambiance, Ève met un peu de musique. Tandis que Manu tente de faire la conversation, Rebecca prend rapidement les choses en main. Finalement, tous trois partagent un moment d’intimité.

Dans la matinée, Sabine annonce à Pablo que son père viendra dîner. De bonne humeur, l’adolescent accueille la nouvelle avec enthousiasme. Au lycée, Pablo retrouve Noura et l’embrasse devant tout le monde. S’il assume pleinement leur relation, il préfère néanmoins rester discret auprès de Sabine. Pablo ne souhaite en effet pas que Hugo s’immisce dans leur histoire.

Plus tard, Charlotte confie à Noura combien elle est heureuse de la voir aussi épanouie. Noura admet qu’elle n’est pas encore amoureuse, mais qu’elle est clairement sous le charme de Pablo.

Le soir venu, le commissaire Becker se rend chez sa fille. Pablo se montre particulièrement poli, ce qui ravit Becker. Au cours du repas, les deux hommes apprennent à se connaître, mais l’échange reste tendu et ponctué de quelques piques.

En pleine nuit, Pablo et Noa rejoignent Vincent. Ensemble, ils observent l’arrivée d’un chargement dans un entrepôt. Une fois leurs cagoules enfilées, ils pénètrent dans le bâtiment pour vider un camion. Malheureusement, ils sont surpris par un gardien. Pris de panique, Noa et Pablo hésitent. Vincent intervient alors et neutralise le gardien avec un taser. L’homme s’effondre, inconscient… Pablo panique, il est terrifié.

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.