The Power du 29 avril : qui remportera le contre-pouvoir ? (résumé, spoiler + replay épisode 17)

The Power, résumé détaillé de l’épisode 17 du mardi 29 avril 2025 – C’est parti pour l’épisode 16 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Vivian peut remporter un indice sur le Power Player.











Mais mauvaise nouvelle pour Vivian : il a fait une erreur et perd le défi ! Il est déçu mais tout le monde l’a trouvé très fort. Mais en réalité, il est encore entrain de duper tout le monde : il a fait exprès de se tromper, toujours dans l’optique de protéger Mélanie qu’il croit être le Power Player.

Mélanie parle à Vivian, il la sent stressée et se demande si elle protège quelqu’un. Vivian demande à Mélanie si elle est le Power Player, il craint qu’elle protège Manon alors qu’il fait tout pour elle. Les yeux dans les yeux, Mélanie ment à Vivian. Mélanie pleure, ça fait de la peine à Vivian qui est convaincu qu’elle est honnête. Mélanie se sent mal.

C’est l’heure des confrontations. Lou et Vivian vont chacun pouvoir parler au Power Player avec une voix trafiquée. Vivian parle d’abord avec Lou et connait les questions. Il briefe Mélanie en présence de Manon ! Manon est ravie, elle en a profité.



Maïssane rejoint Manon, qui lui explique qu’elle a déjà les questions de Lou grâce à Vivian. Maïssane lui conseille de peu parler et de se mettre dans la peau d’Antoine. Place à la confrontation entre Lou et Manon. Tout semble bien se passer, Manon est ravie. Elle enchaine avec Vivian, qui est persuadé de parler à Mélanie.

Vivian débriefe ensuite avec Lou, qui reste convaincue que c’est Antoine. De son côté, Manon débriefe avec Mélanie et Giovanni. Mais pendant ce temps là, Jessica doute et en parle à Nathalie. Elle trouve Antoine trop isolé et que tout est fait pour faire croire qu’Antoine est le Power Player. Nathalie est d’accord avec elle.

Delta organise une soirée. Et alors que tout le monde profite, Nathalie exprime ses doutes à Lou : elle pense que ce n’est pas Antoine et que Manon pourrait être le Power Player !

Spoiler : qui va remporter le contre-pouvoir ?

Dans l’épisode de demain, place au jeu du contre-pouvoir. Et Delta annonce que c’est le contre-pouvoir le plus puissant de la saison ! Mais elle ne le révèlera qu’à la fin du jeu. En finale, il ne reste plus que Vincent et Antoine. Et c’est aux players éliminés de voter pour désigner celui qui gagnera le contre-pouvoir ! Il y a égalité avant le vote crucial de Maïssane, qui hésite !

The Power, le replay du 29 avril

Si vous avez manqué l’épisode 17 ce mardi 29 avril 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 30 avril à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 18.