Ici Tout Commence spoiler : Joachim en plein doute... (vidéo épisode du 24 avril)

Ici tout commence spoiler – Joachim va être rongé par les doutes dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors que Joachim et Clotilde ont décidé de devenir famille d’accueil après le départ de Cléo, Joachim se confie à Constance…











Il craint de ne pas être à la hauteur et que ça ne se passe pas aussi bien qu’avec Cléo. Constance essaie de le rassurer, ils vont devoir prendre leurs marques, essayer de s’adapter et prendre le temps de se connaitre. Mais elle est certain qu’au final ça sera une rencontre magnifique.

Joachim va-t-il confier ses doutes à Clotilde ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1161 du 24 avril 2025, Joachim doute

