« Tout le monde ment 3 » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 2 (2 avril 2025)

« Tout le monde ment 3 » : histoire et interprètes du téléfilm de France 2 ce soir, mercredi 2 avril 2025. C’est un téléfilm inédit que vous propose France 2 ce soir, avec Vincent Elbaz en tête d’affiche. Il s’agit de la suite de « Tout le monde ment 2 » diffusé l’an dernier.





A suivre dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







« Tout le monde ment 3 » : l’histoire

Dans cet épisode, le passé rattrape Vincent Verner. Confronté à son ennemi juré, Martial Tackian – puissant PDG d’une multinationale du traitement des eaux qui pollue la France en toute impunité depuis vingt ans – il se retrouve face à un combat personnel. Verner connaît bien cet homme : c’est en cherchant à dévoiler ses agissements qu’il a été révoqué de la police trois ans plus tôt. Pour le Groupe des Affaires Sensibles, l’épreuve est double : affronter un adversaire redoutable tout en travaillant avec un Verner plus imprévisible que jamais. Mais pour Vincent, c’est surtout une revanche risquée, une partie dangereuse dont il n’est pas certain de sortir indemne.

« Tout le monde ment 3 », interprètes et personnages

Vincent Elbaz (Vincent Verner), Stéphane Freiss (Martial Tackian), Mariama Gueye (Alice Mojodi), Joséphine De Meaux (Malory Servaz), Thomas Silberstein (Julien De Grève), Jackie Berroyer (Maximilien), Anne Girouard (Isabelle), Dylan Hawkes (Tom), Félicien Juttner (Procureur Général Saussay), Léa Issert (Samantha Mayeras), Pierre Desmaret (Monsieur de Grève), Olivier Balazuc (Loevenbruck), Victor Le Blond (Isaac), Chloé Lambert (Alexandra Tackian)



