Décès de Val Kilmer à 65 ans

L’acteur américain Val Kilmer, connu pour ses rôles marquants dans des films tels que « Top Gun » et « Batman Forever », est décédé le 1er avril 2025 à Los Angeles, à l’âge de 65 ans, des suites d’une pneumonie. ​











Né le 31 décembre 1959 à Los Angeles, Val Kilmer a été le plus jeune étudiant admis à la prestigieuse Juilliard School. Il s’est fait connaître grâce à son interprétation du lieutenant Tom « Iceman » Kazanski dans « Top Gun » en 1986, aux côtés de Tom Cruise. Il a ensuite incarné des personnages emblématiques, notamment Jim Morrison dans « The Doors » en 1991 et Bruce Wayne/Batman dans « Batman Forever » en 1995.​

En 2014, un cancer de la gorge lui a été diagnostiqué, ce qui a conduit à des traitements lourds, dont deux trachéotomies, affectant sa voix et sa capacité à s’alimenter. Malgré ces défis, Val Kilmer a continué à travailler, apparaissant notamment dans le documentaire « Val » en 2021, qui retrace sa carrière et sa lutte contre la maladie. Il a également repris son rôle d’Iceman dans « Top Gun: Maverick » en 2023, partageant une scène émouvante avec Tom Cruise. ​

Val Kilmer laisse derrière lui deux enfants, Mercedes et Jack, issus de son mariage avec l’actrice Joanne Whalley. Sa carrière, marquée par une intense implication dans ses rôles et une présence charismatique à l’écran, a durablement influencé le cinéma hollywoodien.​



