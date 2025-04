Un Si Grand Soleil du 21 avril : Thaïs fait une découverte capitale (résumé épisode 1624 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 21 avril 2025, spoiler résumé de l'épisode 1624 en avance





Hugo propose de déposer Pablo mais il a le temps, il va y aller en tram. Quand il se retrouve seul avec Sabine, il lui donne un sachet d’herbe et lui dit qu’il arrête. Sabine le félicite et lui dit qu’en cas d’effet de manque, qu’il n’hésite pas à lui en parler. Pablo lui dit qu’il est fier de lui et part avec le sourire.

Au commissariat, Clément confie à Hugo qu’il a apprécié le dîner et Pablo, qu’il trouve intelligent. Il lui demande si tout se passe bien, Hugo lui dit que c’est pas simple tous les jours. Clément lui dit de ne rien lâcher, il faut trouver le juste milieu entre contrôle et confiance. Hugo le remercie de lui avoir pardonné pour Sabine.



A la clinique vétérinaire, Rebecca reçoit un appel d’Eve qui lui dit qu’ils ont envie de la revoir. Elle lui explique qu’ils n’ont pas l’habitude de ce genre de relations. Rebecca lui propose de se revoir dès ce soir, Eve accepte. Au commissariat, Manu parle de l’affaire de stéroïdes avec Alex. Manu reçoit un message, Alex l’interroge mais il ne dit rien.

A Midi Libre, Marc retrouve Marie-Sophie. Il lui parle du jeune homme mort à vélo et l’informe qu’il était sous stéroïdes. Il compte faire un article. Elle valide, ils doivent alerter et éviter de nouvelles victimes.

Pablo est avec Noura, qui lui propose d’aller à la plage. Charlotte les observe avec le sourire. Sur la plage, Noura mange avec Pablo. Elle lui dit qu’elle se sent bien quand elle est avec lui. Au lycée, Sabine parle à Eve du mea-culpa de Pablo. Elle a trouvé qu’il en faisait des caisses, elle doute. Eve lui demande ce qu’en pense Hugo mais Sabine lui a rien dit. Eve pense qu’ils ont beaucoup de chance de l’avoir.

Hugo parle à Alex d’un décès similaire d’un jeune à Sète sous stéroïdes. Il va vérifier si ceux sont les mêmes. Manu appelle Alex, il a interrogé les potes de fac de la victime, trois d’entre eux en prenaient aussi.

Vincent donne 500 euros à Pablo, qui se plaint de n’avoir que ça. Noa ne l’a pas prévenu, le reste de l’argent a été réinvesti pour acheter un code pour braquer une bijouterie et une arme. Pablo est sous le choc, Vincent lui dit qu’avec ou sans lui le casse aura lieu en fin de semaine.

Noa parle à Pablo, il ne lui avait pas tout dit de peur qu’il ne soit pas d’accord. Pablo est en colère. Il lui dit de l’oublier, il ne comprend pas comment il a pu lui faire ça.

Noura regarde des photos de Pablo avec le sourire. Sa mère lui dit qu’elle va devoir s’absenter quelques jours pour le boulot.

Manu et Eve attendent Rebecca dans un bar. Ils parlent de tout ça et sont contents de le partager ensemble. Rebecca débarque et leur propose de les emmener dans un endroit sympa.

Thaïs annonce à Yann qu’elle a trouvé quelque chose sur le cambriolage de l’entrepôt. Elle a repéré un homme les jours précédents, surement en repérage. C’est Vincent !

