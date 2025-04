The Power du 18 avril : qui va être éliminé ? (résumé, spoiler + replay épisode 10)

Publicité





The Power, résumé détaillé de l’épisode 10 du vendredi 18 avril 2025 – C’est parti pour l’épisode 10 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Vincent compte profiter de l’aide du clan de Robin, Maxence, Jessica et Cindy.











Vincent demande à Robin d’espionner Vivian. Robin y va mais Giovanni, Antoine et Vivian le surprennent. Robin est convaincu que Vivian est le Power Player. Il va ensuite directement tout répéter à le clan adverse.

Place au jeu du contre-pouvoir. Il s’agit d’un jeu de calcul mental, en 3 groupes ! Giovanni est le premier à faire le calcul et ouvrir le coffre de son groupe. Dans le second groupe, c’est Lou. Et dans le dernier groupe, c’est Robin ! Et c’est finalement Robin qui a été le plus rapide, il remporte le contre-pouvoir.

Sarah et Vincent sont déterminés à ce que Robin s’allie à eux. Il est perdu. Le lendemain, Robin se rend dans la salle du contre-pouvoir. Il voit les visages de : Lou, Manon, Maxence, Cindy, Jessica et Vivian ! De retour, il ne sait pas s’il doit partager l’info. Cindy a peur.



SPOILER qui va être éliminé ?

Dans l’épisode de lundi, Cindy va se faire trahir par Lou. Et un énorme clash va éclater ! Selon Aqababe, on peut vous dire que c’est Cindy qui va être éliminée.

The Power, le replay du 17 avril

Si vous avez manqué l’épisode 9 ce jeudi 17 avril 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 18 avril à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 10.