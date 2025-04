Un Si Grand Soleil du 22 avril : Pablo fait un choix très risqué (résumé épisode 1625 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 22 avril 2025, spoiler résumé de l'épisode 1625 en avance





Vincent entraine Noa à tirer. Il le met en garde concernant Pablo, il peut prendre quelqu’un d’autre. Noa lui assure que Pablo va gérer. Vincent craint qu’il les laisse tomber, Noa lui dit qu’il sera là.

Hugo retrouve Yann, il n’a trouvé aucune trace adn dans l’entrepôt. Thaïs explique qu’elle a repéré quelqu’un qui trainait autour de l’entrepôt et ils l’ont identifié : Vincent Chauvel. Il a déjà un sacré palmarès, Hugo la félicite.



Yann appelle Vincent, il est convoqué au commissariat. Il ne dit rien à Noa et prétexte sortir acheter des cigarettes.

Au lycée, Noura retrouve Pablo de bonne humeur. Il est très content de la voir, Sabine les observe ensemble avec le sourire.

Alix et Nicolas sont de retour à Montpellier. Elle essaie de joindre un chatelain qui a trouvé des dessins qui valent de l’or. Alix se réjouit mais elle reçoit un message de rappel des impôts pour son contrôle fiscal. Elle s’inquiète mais Nicolas pense que c’est un message d’arnaque. Alix appelle Claudine, elle s’inquiète. Elle avoue avoir reçu un recommandé mais elle ne l’a pas ouvert… Et elle reconnait que sa compta n’est pas nickel, elle a fait du black et elle a gonflé ses charges avec des dépenses persos. Claudine lui dit de jouer sur « l’erreur est humaine ». En cas de fraude, ça peut lui coûter jusqu’à 80% de majoration. Ça frappe à la porte, l’inspectrice débarque.

Yann interroge Vincent. Il dit être livreur, il était venu acheter des clopes au black. Yann lui demande où il était dans la nuit de jeudi dernier, il dit qu’il faisait un poker avec ses potes.

Alix installe l’inspectrice. Elle lui demande les éléments de compatibilité de la galerie depuis son ouverture en 2022. La liste est impressionnante et elle doit tout fournir dès aujourd’hui ! L’inspectrice lui dit qu’il lui manque beaucoup de justificatifs, elle dit que c’est à cause de la Poste. Elle lui dit que c’est une excuse qu’on lui sert souvent… Elle l’interroge sur son voyage à Bali l’an dernier, Alix assure que c’était pour prospecter.

Noa attend Pablo à la sortie du lycée. Pablo lui présente Noura. Noa rappelle à Pablo qu’il devait l’aider à déménager la cave de son oncle… Pablo est contraint de le suivre. Noa lui rappelle qu’ils sont frères, il a déconné mais il ne peut pas le laisser tomber. Pablo lui rappelle qu’il n’a jamais signé pour braquer une bijouterie avec des armes. Noa lui dit qu’il a juste à faire guet dehors. Après ils s’en vont au Mexique ! Noa comprend que c’est pour Noura que Pablo hésite. Il lui dit que c’est sérieux entre eux. Noa lui dit qu’il fera ce casse avec ou sans lui. Pablo lui dit qu’il peut finir en taule…

Ulysse retrouve Alix, elle lui explique qu’elle est en plein contrôle fiscal. Elle lui demande de l’aider en lui faisant de faux justificatifs. Ulysse est sous le choc, elle lui demande d’arnaquer l’état. Alix lui rappelle qu’il a fait des faux tableaux. Ulysse lui dit de trouver quelqu’un d’autre ou d’assumer ses erreurs.

Hugo et Sabine cuisinent quand Pablo rentre. Il a l’air mal et dit qu’il n’a pas faim, il va se coucher. Hugo craint d’avoir dit quelque chose de mal. Sabine lui dit que tout ne tourne pas autour de lui, et Pablo a une copine. Hugo est ravi.

Ulysse a fini par accepter, qu’il fait tous les justificatifs pour Alix. Il lui fait des photos avec des peintres et des factures de musées. Ils en ont pour la nuit, il est épuisé.

Pablo regarde des photos de Noa et lui enfants… Il envoie un vocal à Noa : il a réfléchi, il ne le sent pas son plan mais il sera là. Il le fait pour lui.

