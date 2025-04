The Power du 21 avril : qui de Sarah ou Vincent gagnera le duel ? (résumé, spoiler + replay épisode 11)

Publicité





The Power, résumé détaillé de l’épisode 11 du lundi 21 avril 2025 – C’est parti pour l’épisode 11 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Robin vient d’avoir un indice sur le Power Player.





Il a découvert qu’il se cachait parmi les visages de Lou, Manon, Maxence, Cindy, Jessica et Vivian.







Publicité





Robin décide de partager l’info avec le clan de Jessica. Maxence, le seul qui sait qu’il s’agit de Cindy, fait tout pour la protéger. Mais Jessica comprend que Maxence et Cindy savent quelque chose qu’elle ne sait pas… Jessica décide de leur parler, ils assurent qu’ils ne savent rien et lui mentent les yeux dans les yeux. Elle n’apprécie pas. Et Cindy commence à avoir peur.

Robin suit les recommandations de Maxence, il révèle une fausse liste de suspects au clan adverse. Mais Lou gaffe et balance qu’ils sont 4 de son clan sur la liste.



Publicité





Cindy se sent en danger, elle regrette d’avoir parlé. Et elle pense que la fausse liste est la pire erreur. Quant à Vincent et Sarah, qui sont cibles, ils flippent aussi car leur enquête piétine. Et Robin leur ment pour ne pas trahir son alliance. Il leur dit qu’il pense que c’est Manon ou Vivian.

Maxence tente le tout pour le tout : il fait croire à Lou qu’il est le Power Player ! Mais elle doute, elle a des soupçons sur Cindy. Jessica se confie à Nathalie, elle n’a plus confiance en Maxence et Cindy. Vincent vient leur parler, Jessica et Nathalie hésitent à leur parler. Nathalie dit à Vincent que pour elle, c’est Maxence le Power Player !

Cindy remarque que Lou est avec Vincent et elle s’inquiète… Et Vincent décide de parler à Robin. Il lui demande s’il a modifié la liste, il assure que non.

Delta annonce que Sarah et Vincent vont entrer dans la salle des confrontations. Ils vont pouvoir poser des questions au Power Player, qui aura la voix déformée. Les joueurs sont tous isolés les uns des autres. Cindy a peur de se trahir.

Cindy opte pour la stratégie de dire que « oui » à Sarah. Elle s’énerve et Cindy finit par faire quelques phrases… Là, Sarah est convaincue d’avoir reconnu Cindy ! Vincent enchaine. Cindy répond par l’absurde mais Vincent pense reconnaitre l’accent de Cindy. Il ressort en hésitant entre Maxence et Cindy.

Sarah et Cindy décident de débriefer ensemble. Cindy comprend qu’elle est désormais soupçonnée. Vincent confie à Sarah qu’il pense que c’est Cindy. Sarah hésite : et si Maxence se faisait passer pour Cindy ?

Un gros clash éclate entre Cindy et Lou.

SPOILER qui de Sarah ou Vincent gagnera le duel ?

Dans l’épisode de demain, place à l’affrontement entre Vincent et Sarah. Un seul affrontera le Power Player ! C’est Vincent qui va remporter le duel, Sarah va donc affronter le Power Player. A-t-elle démasqué Cindy ? A la fin, il ne restera que Cindy et Maxence…

The Power, le replay du 21 avril

Si vous avez manqué l’épisode 11 ce lundi 21 avril 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 22 avril à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 12.