Zone Interdite du 20 avril : sommaire du numéro ce soir sur M6

Zone Interdite du 20 avril 2025 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec une rediffusion du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Travailler moins ou autrement, ils ont trouvé la solution pour vivre mieux ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur 6Play pour le replay.







Zone Interdite du 20 avril « Travailler moins ou autrement, ils ont trouvé la solution pour vivre mieux »

Décider soi-même de son salaire, ne plus avoir de comptes à rendre à un patron, travailler tout en voyageant à travers le monde ou encore profiter chaque semaine d’un week-end de trois jours… Qui n’en a jamais rêvé ? Certains l’ont fait ! Pendant plusieurs mois, nous sommes allés à la rencontre de Français qui ont trouvé des solutions pour mieux vivre en travaillant moins, ou différemment. Alors que le travail reste une préoccupation majeure, comment réussissent-ils à concilier vie professionnelle et personnelle ? Quelles entreprises cassent les codes en offrant une autonomie totale à leurs salariés ? Leurs expériences pourraient bien vous inspirer !

La dernière révolution du monde du travail : la semaine de quatre jours. À quelques kilomètres de Grenoble, Ophélie, directrice de production dans une PME industrielle, expérimente ce nouveau rythme. Cadres et ouvriers bénéficient désormais d’un week-end de trois jours sans baisse de salaire. En échange, ils allongent leur journée d’une heure pour accomplir en quatre jours ce qu’ils faisaient auparavant en cinq. Un défi de taille pour Ophélie et son équipe : maintenir la productivité, sous peine de devoir revenir à l’ancien modèle.



Cumuler deux emplois par passion, c’est le choix de près de quatre millions de Français. À Aix-en-Provence, Sandra, 43 ans, peintre en bâtiment, avait besoin d’un nouveau souffle professionnel. Elle a donc embrassé une seconde carrière d’agent immobilier. Désormais, ses journées oscillent entre chantiers et estimations de biens, tout en jonglant avec sa vie de jeune maman. Mais comment réussit-elle à équilibrer ces deux activités exigeantes au quotidien ?

Changer de vie pour fuir la routine : dans le Finistère, Julie et Mickaël ont tout quitté pour travailler à bord de leur camping-car tout en sillonnant l’Europe avec leurs deux enfants. Ancienne agent immobilier, Julie gère désormais les réseaux sociaux pour différentes entreprises à distance. Mickaël, ex-gérant de chambres d’hôtes, tente de multiplier les contrats comme développeur web. Leur objectif : générer 2 500 euros par mois pour subvenir aux besoins de leur famille, tout en assurant eux-mêmes l’instruction de leurs enfants en chemin.

Enfin, certaines entreprises font rêver : à Paris, Clément, architecte de 31 ans, travaille dans une société où chacun décide librement du nombre de ses congés et du montant de ses augmentations. L’an dernier, il a choisi de prendre neuf semaines de vacances et s’est accordé une augmentation de plus de 3 000 euros par an… sans l’aval de sa hiérarchie ! Cette entreprise offre à sa trentaine de collaborateurs une autonomie totale dans la gestion de leur temps et de leur carrière. Mais face à une telle liberté, réussir à mener ses projets à terme n’est pas toujours un jeu d’enfant…