« Animaux à adopter » de retour dès le 25 mai sur TMC

Publicité





Bonne nouvelle pour les amoureux des animaux : l’émission « Animaux à adopter », interrompue suite à l’arrêt de C8, fait son grand retour à la télévision ! Dès le dimanche 25 mai à 13h10 sur TMC, retrouvez « Animaux à adopter, nouvelle famille pour une nouvelle vie ».











Publicité





Plongez dans les coulisses des refuges de la SPA, là où chaque jour, salariés et bénévoles se battent pour offrir une seconde chance à des animaux abandonnés, maltraités ou simplement sans foyer. Chats, chiens, chiots ou chatons : tous ont une histoire, et tous n’attendent qu’une chose — rencontrer enfin la famille qui leur redonnera confiance.

À travers des récits touchants et des moments de vérité, la série documentaire suit le parcours de ces animaux depuis leur arrivée au refuge jusqu’à leur adoption. Entre soins, espoirs, joies et incertitudes, chaque épisode est une immersion sincère dans un monde où chaque adoption est une victoire.

Plus qu’une émission, « Animaux à adopter » est une ode à l’engagement, à l’amour et à la résilience. Ne manquez pas ce rendez-vous rempli d’émotion et d’humanité, le 25 mai à 13h10 sur TMC.



Publicité