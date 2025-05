Après David Brécourt, un autre acteur phare de « Sous le soleil » débarque dans « Plus belle la vie, encore plus belle » !

Publicité





Une nouvelle recrue de choix fait son entrée dans Plus belle la vie, encore plus belle ! Olivier Bénard, connu du grand public pour son rôle emblématique de Yann dans la série culte « Sous le soleil », intègre le casting du feuilleton de TF1 dès le 28 mai prochain.





Après David Brécourt récemment dans la peau d’Hector, c’est donc un autre acteur de « Sous le soleil » qui rejoint la série quotidienne marseillaise.







Olivier Bénard incarnera Mathieu Sorigny, un personnage encore mystérieux dont l’arrivée pourrait bien bouleverser l’équilibre déjà fragile du quartier du Mistral. Aucune info n’a encore fuité, il faudra patienter encore un peu.

Cette nouvelle participation marque un retour remarqué à la télévision pour Olivier Bénard, qui s’est fait rare ces dernières années. Son interprétation dans Sous le soleil avait conquis des millions de téléspectateurs dans les années 2000, et nul doute que son arrivée dans « Plus belle la vie, encore plus belle » suscitera la curiosité des fans de la première heure comme des nouveaux.



Rendez-vous le 28 mai à 13h40 sur TF1 pour découvrir l’entrée de Mathieu Sorigny dans l’univers de « Plus belle la vie » !