Ici Tout Commence spoiler : Claire et Olivia s'opposent... (vidéo épisode du 7 mai)

Ici tout commence spoiler – Un profond désaccord avec éclate entre Claire et Olivia dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, les deux cheffes s’opposent sur un sujet important : les élèves doivent-ils pouvoir faire entendre leurs limites ?











Tout part de Coline, qui demande à ce que la cheffe Guinot accepte qu’elle ne cuisine pas de cheval car elle ne le supporte pas. Claire est opposée à cette idée, elle ne fait pas faire d’exception et selon elle, les élèves de l’institut doivent pouvoir tout cuisiner ! Olivia n’est pas d’accord et prend la défense de Coline, elle la comprend et pense que Claire devrait d’avantage écouter ses élèves…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1170 du 7 mai 2025, Claire et Olivia en désaccord

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.