C à vous du 2 mai 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 2 mai 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce vendredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Affaire Pelicot, procès Depardieu : la maltraitance judiciaire des victimes de violences sexuelles à la barre

On reçoit Me C. Durrieu Diebolt, avocate d’Amélie, plaignante de G. Depardieu, pour son livre “Violences sexuelles : quand la justice maltraite” (Syllepse)

🔵 Que penser de la politique de Trump ? Les Français ont-ils raison de boycotter les États-Unis ?

On en parle avec Jean Viard, sociologue et directeur de recherche associé au Cevipof-CNRS pour son livre “Quand le tourisme s’éveillera” aux éditions l’Aube



🔵 Dans la Suite de C à vous : une spéciale Michel Polnareff pour son nouvel album “Un temps pour elle” et sa tournée dans toute la France

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 2 mai 2025 à 19h sur France 5.