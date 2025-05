C à vous du 21 mai 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 21 mai 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mercredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Frères musulmans : un rapport qui dénonce un islamisme “parle bas”, examiné ce mercredi par le gouvernement. On en parle avec Alexandre Brugère, préfet des Hauts-de-Seine, et Georges Malbrunot, grand reporter au journal “Le Figaro” et spécialiste du Moyen-Orient

🔵 Affaire Le Scouarnec : l’appel des victimes à quelques jours de la fin du procès. Manon Lemoine, membre du collectif des victimes de Joël Le Scouarnec et Margaux Stive, journaliste au service police/justice de Franceinfo, sont les invitées de C à vous



🔵 Dans la Suite de C à vous à Cannes :

– Nabilla

– Jodie Foster & Rebecca Zlotowski pour son film “Vie Privée” en salle le 26 novembre

– Nadia Tereszkiewicz & John C. Reilly, pour le film “Pile ou face ?” réalisé par Alessio Rigo de Righi et Matteo Zoppis, en salle prochainement

– Suzanne Lindon, Vincent Macaigne, Pomme et Cédric Klapisch pour son film “La venue de l’avenir” en salle le 22 mai

