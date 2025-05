C à vous du 5 mai 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 5 mai 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce lundi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Victime d’insultes antisémites pendant des manifestations, Jérôme Guedj député socialiste de la 6ème circonscription de l’Essonne et porte-parole du PS, est l’invité de

🔵 “Choose Europe for Science” : Emmanuel Macron veut attirer les chercheurs américains. On reçoit Pr Alain Fischer, médecin, professeur d’immunologie et auteur de “Protéger les vivants. Des enfants malades à la crise du Covid” aux éditions Odile Jacob



Publicité





🔵 Silure attrapé dans la Seine : la vidéo incroyable filmée par Jamel Debbouze. On en parle avec Bill François, biophysicien et auteur de « La truite et le perroquet. Confidences du peuple des rivières » aux éditions Albin Michel

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Estéban Salazar, Chef du Château du Theil, en Corrèze

🔵 Dans la Suite de C à vous : Baptiste Lecaplain, Jeremy Ferrari et Arnaud Tsamere pour leur spectacle “Le trio” actuellement en tournée dans toute la France et diffusé dans 400 cinémas le 18 mai à 16h30; et Natalie Portman pour le film « Fountain of Youth » disponible le 23 mai sur Apple TV

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 5 mai 2025 à 19h sur France 5.