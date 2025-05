C dans l’air du 1er mai 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 1er mai : invités et le sommaire

⬛ Budget : 40 milliards à trouver…

L’élaboration du budget 2026 s’annonce complexe. Le gouvernement est contraint d’identifier quarante milliards d’euros d’économies, tout en écartant toute hausse d’impôt. Récemment, le ministre de l’Aménagement des territoires a évoqué l’idée d’une « contribution modeste » visant à « renouer le lien » entre les collectivités locales et les habitants. Bien que le retour de la taxe d’habitation soit exclu, sa suppression en 2023 est toujours perçue comme une « faute originelle » par le président du Sénat, Gérard Larcher.



Parmi les pistes envisagées, la suppression de l’abattement fiscal de 10 % accordé aux retraités sur leur pension permettrait de récupérer cinq milliards d’euros. D’autres propositions émergent, comme l’instauration de « frais de gestion » sur les petits colis entrant en Europe, qui représenteraient « quelques euros par colis » selon la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin.

Parallèlement, l’industrie chimique française tire la sonnette d’alarme face à la concurrence chinoise grandissante. Certaines entreprises sont fragilisées. *C dans l’air* s’est rendu dans l’Oise, chez WeylChem Lamotte, seul producteur européen d’acide glyoxylique, indispensable à la fabrication d’antibiotiques. L’usine prévoit une restructuration en 2025.

Dans ce climat tendu, les ménages ressentent fortement les difficultés économiques. Le pouvoir d’achat reste leur principale préoccupation, et nombreux sont ceux qui cherchent des compléments de revenus. Certains acceptent, par exemple, de recevoir les colis de leur voisinage, transformant leur domicile en point relais, pour des gains cependant modestes au regard du temps investi.

Comment le gouvernement parviendra-t-il à équilibrer le budget 2026 ? L’industrie chimique française est-elle réellement menacée ? Et quelle est aujourd’hui la réalité du pouvoir d’achat en France ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce jeudi 1er mai 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.