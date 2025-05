C dans l’air du 2 mai 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 2 mai 2025, invités et sommaire – Ce vendredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 2 mai : invités et le sommaire

⬛ Accord sur les minerais : Poutine va-t-il laisser faire Trump ?

L’accord est conclu. Kiev et Washington ont officiellement signé un partenariat économique prévoyant la création d’un fonds d’investissement conjoint destiné à la reconstruction de l’Ukraine. En échange, les États-Unis bénéficieront d’un accès privilégié aux ressources naturelles ukrainiennes, précieuses pour leur industrie, notamment dans les domaines de l’aéronautique et de l’électronique.



Publicité





Deux mois après l’échec cuisant de la rencontre entre Zelensky et Trump dans le Bureau ovale — qui s’était soldée par un départ précipité du président ukrainien sans signature —, les États-Unis semblent désormais s’éloigner de Moscou. Ce nouvel accord, qui ne vise pas à rembourser une dette, marque un réchauffement des relations entre Kiev et Washington, même s’il ne comporte aucune garantie de sécurité pour l’Ukraine.

Sur le terrain, cependant, la guerre se poursuit. L’Ukraine continue de subir les attaques russes. Depuis le retour de Donald Trump à la présidence et la réduction de l’aide militaire américaine, les forces ukrainiennes doivent redoubler d’ingéniosité pour se procurer de nouvelles armes. Ainsi, des drones civils sont parfois convertis en drones offensifs. À l’approche du 9 mai, date de commémoration majeure en Russie, Vladimir Poutine a annoncé un cessez-le-feu de trois jours — une trêve jugée insuffisante par Trump, qui plaide pour un arrêt permanent des hostilités.

Parallèlement, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ne faiblit pas. En réaction aux surtaxes américaines, Pékin a suspendu ses exportations de certaines terres rares, frappant directement l’industrie américaine, en particulier les secteurs automobile, aérospatial et de la défense.

Que contient réellement l’accord entre Kiev et Washington ? Comment l’armée ukrainienne s’adapte-t-elle face au manque d’armement ? Et jusqu’où ira l’affrontement économique entre Washington et Pékin ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce vendredi 2 mai 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.